Pellegrini: “Shakhtar? Sappiamo di affrontare una squadra forte. Le parole di Pinto? Ci vedo ambizione”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

Leggi anche: Pellegrini: “La mia preoccupazione è di migliorare quello che faccio in campo. Ho avuto modo di capire l’ambizione che hanno i Friedkin”

Cosa rappresenta questa partita?

Rappresenta un passaggio per raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo di affrontare una squadra forte.

Cosa hanno rappresentato la parole di stima di Tiago Pinto nei tuoi confronti?

Sono stato contento, ho avuto anche modo di parlargli di persona. Vedo in loro l’ambizione che vedo anche in me. Sono contento di far parte di questo gruppo e questo progetto.