Pellegrini: “Seguo le orme di Totti e De Rossi”

Il Tempo (E.Zotti) – Con un infortunio da gestire Lorenzo Pellegrini racconta il percorso di crescita iniziato a Trigoria con l’arrivo di Mourinho: “In questo momento stiamo lavorando parecchio a creare una mentalità vincente, perchè Mourinho ci dice sempre che deve essere una delle nostre maggiori qualità. Ovviamente questo cambiamento non può accadere in un minuto, ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta. Questo non è un trampolino per andare in una squadra più grande. No. Questo è un punto d’arrivo. Roma è… Roma“. Un cammino simile a quello di Daniele De Rossi: “Quando a San Siro contro l’Inter ho giocato la mia prima partita da capitano della Roma non avrei potuto essere più orgoglioso. Stavo seguendo le orme di Francesco e Daniele, due leggende“.