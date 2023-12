Prima del match tra la Roma e la Fiorentina dello stadio Olimpico, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai oggi? Chiedi qualcosa in più a te stesso dopo questo inizio di stagione?

“Sì sicuramente, questa stagione è iniziata subito con uno stop dopo subito un altro stop ancora più lungo e fastidioso e rientrare dopo quasi due mesi è sempre difficile e bisogna stare attenti. Diciamo che adesso sono un paio di settimana che riesco a lavorare bene e oggi vedremo come sto. Io inizio a sentirmi bene”.

Qual è l’atteggiamento giusto per affrontare la Fiorentina?

“Ma secondo me sarà importante essere aggressivi perché giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi ed è giusto prepara la partita in questo modo. Poi dopo spetterà a noi e al campo e alle individualità della squadra fare la differenza”.