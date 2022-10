Pellegrini prova ad esserci. Dubbio Dybala, è affaticato

Il Messaggero (G.Lengua) – Lorenzo Pellegrini recupera per il Lecce e ha dato la sua disponibilità a giocare titolare. Ha detto sì dopo l’allenamento di rifinitura, il primo della settimana a cui ha preso parte dopo il problema al flessore rimediato contro l’Inter. Salvo ripensamenti dell’ultima ora legati al risveglio muscolare, sarà in campo accanto a Cristante (in vantaggio su Matic). Ieri invece Dybala ha lamentato un leggero affaticamento: per non incorrere in gravi infortunio Mourinho prima di prendere una decisione ascolterà le sensazioni del ragazzo. Con il ritorno del capitano, però, non dovrebbero esserci problemi anche in caso di forfait di Paulo. In difesa, invece, possibile turno di riposo per Smalling, anche se Kumbulla non è mai stato provato negli ultimi due giorni.