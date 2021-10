Pellegrini: “Oggi è un po’ la risposta a tutte le cose brutte che sono state dette questa settimana”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Cagliari-Roma 1-2. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A DAZN

Importante la reazione dopo lo svantaggio, è anche per questo che i 3 punti hanno un peso diverso?

Hanno un peso importante come i 3 punti di ogni partita. Non si era messa bene, nonostante nel primo tempo abbiamo avuto sempre la palla, abbiamo giocato e secondo me abbiamo fatto ottime cose. Nel secondo tempo abbiamo messo più intensità e si è visto. Era importantissimo vincere oggi.

Qual è il reale valore di questo gruppo?

Non lo posso dire io, ce lo dirà il tempo e i risultati che otterremo. Quello che posso dire per certo oggi è che questo non è un gruppo ma una famiglia, che ogni giorno punta a migliorarsi e oggi si è visto. Oggi è un po’ la risposta a tutte le cose brutte che sono state dette questa settimana e abbiamo cercato di rimboccarci le maniche e darci da fare. Dal mio punto di vista abbiamo fatto un’ottima partita contro il Napoli e oggi abbiamo preso i tre punti che era quello che dovevamo fare.

Ma che gol hai fatto?

Eh, ancora sono un po’ in debito perché tutti mi dicono che non so battere le punizioni. Io continuo ad allenarmi e migliorarmi, che è un po’ quello che fa tutta la squadra.

PELLEGRINI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“La Roma mi sta regalando un sacco di sogni e quindi cerco di ripagarla ogni giorno col massimo impegno e il 110% sul campo. Oggi abbiamo fatto una vittoria importante“.

Tu stai facendo una grande stagione, hai fatto gol importanti, ma quello di stasera può avere un sapore particolare?

Sì, ma per me un sapore particolare ce lo ha sempre il prossimo gol che farò. Spero di continuare su questa scia di inizio anno perché è una cosa su cui mi sto impegnando tanto per migliorare sempre di più. Diciamo che abbiamo fatto un buon inizio di stagione dal mio punto di vista, ma dobbiamo migliorarci.

Felix è andato a pressare tutti, ha alzato un po’ la squadra…

Felix è entrato molto bene infatti gli ho fatto i miei complimenti. Quando un ragazzo viene su e dà il 100% per la squadra, si impegna, lotta, corre e si comporta bene a noi piace tanto. Quindi quando il mister vorrà sarà il benvenuto all’interno del gruppo.

Non trascuriamo la classifica, questa vittoria era importante anche per quello…

Era assolutamente molto importante, purtroppo non si era messa bene, ma non per demerito nostro secondo me. Gli episodi possono succedere all’interno di una partita, abbiamo fatto un buon primo tempo, forse dovevamo migliorare un po’ nell’intensità che è una cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo e infatti si è visto.

Importante recuperare più le energie mentali che fisiche per il Milan?

Importante recuperare tutte e due, ci aspetta un’altra battaglia importante da vincere.

E’ l’ammonizione più bella della tua vita questa?

Sì, probabilmente sì.