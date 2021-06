Pellegrini, lo stop in azzurro accelera i tempi per il rinnovo

Il Messaggero (S.Carina) – Il muscolo del flessore sinistro è lo stesso lesionato al derby. Inutile iniziare la caccia alle streghe, ma la volontà di Lorenzo Pellegrini di affrontare i tempi in questi giorni, con il debutto degli azzurri alle porte, alla fine si è trasformato in un boomerang. Ha comunque deciso di curarsi a Roma, ieri ha iniziato il ciclo di terapie a Trigoria. Trattandosi di una ricaduta i tempi del recupero variano dalle 3 alle 4 settimane.

Il forfait dagli Europei accelererà però i tempi per l’incontro per il prolungamento del contratto. Del resto, non c’è più tempo da perdere. Il capitano giallorosso a gennaio sarà libero di firmare per un’altra squadra. In accordo con la Roma aveva deciso di posticipare ogni discorso al termine dell’Europeo, ma la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per un incontro. I pretendenti non mancano, in Spagna, in Premier e soprattutto in Italia, dove Juventus, Inter e Milan sono alla finestra. Lorenzo lo sa, ma ha dato priorità alla Roma. Togliere la clausola da 30 milioni non sarà proprio un proforma, lui però vuole restare.