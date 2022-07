Pellegrini, la gioia viene dal capitano

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In una ancora work in progress, Lorenzo Pellegrini sembra già aver ripreso da dove aveva lasciato: dalla fantasia vista nel trionfo della Roma nella finale di Conference League, ma anche dagli ottimi spunti (e le due reti) con la maglia azzurra numero dieci un mese fa.

Contro lo Sporting Lisbona, il capitano della Roma è stato tra i più brillanti, sia in termini qualitativi sia per i ritmo partita. Chiaramente c’è ancora molto da lavorare per arrivare pronto e al meglio per la prima di campionato contro la Salernitana, ma Pellegrini ha corso, scattato e soprattutto gestito il pallone meglio sa fare: con la fantasia, i colpi di fino e quella precisione che ha mandato in porta dee volte Abraham (la prima in fuorigioco, discutibile), senza però riuscire a trovare il gol.

Alla fine lo ha trovato proprio lui con assist preciso di Abraham: pallone al centro dell’area, Pellegrini di prima intenzione ha lasciato partire il destro che a giro non ha dato scampo al portiere dei lusitani.