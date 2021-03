Pellegrini: “Il traffico di Roma quasi mi mancava quando giocavo al Sassuolo” – VIDEO

Questa volta è toccato a Lorenzo Pellegrini salire alla guida della Hyundai e parlare del suo rapporto con la Capitale e la macchina. Queste le parole del capitano giallorosso:

“Devo essere sincero, quando nasci e cresci a Roma il traffico è così un’abitudine che quasi mi mancava quando abitavo a Modena mentre giocavo con il Sassuolo. Quando sto qui mi lamento sempre come tutti, quando però vivi da un’altra parte e non c’è ti manca secondo me. Non uso mai il navigatore, mi so spostare perché qui sono nato e cresciuto. Appena posso passo per il centro, è un’altra cosa. Mentre guido ascolto tanta musica rilassante, molto tranquilla, di quelle che puoi ascoltare sempre”.