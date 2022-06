Pellegrini, il piano per vincere ancora

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini si prepara a vincere ancora. In questi giorni è in vacanza alle Maldive con la famiglia, ma si tiene in forma in vista della ripresa della preparazione e si ridurrà le vacanze. Come tutti i nazionali, è stato convocato per il 12 luglio, ma tornerà a Roma prima per cominciare a lavorare prima con il suo staff.

La scelta di legarsi a vita alla società giallorossa lo mette al centro del progetto dei Friedkin. Pellegrini è stato il primo capitano romano della Roma ad alzare un trofeo internazionale. Era capitato una sola vola, ai tempi della Coppa delle Fiere, agli albori degli anni Sessanta. Il capitano era Gacomo Losi, diventato poi romano d’azione.