Pellegrini è ancora in dubbio per Genova. Probabili le 2 punte

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Venerdì. È il giorno chiave, quello in cui Lorenzo Pellegrini e Mourinho capiranno se il capitano giallorosso potrà davvero esserci o meno a Genova, domenica sera, quando la Roma terrà a battesimo per la prima volta in Italia Shevchenko come allenatore.

Anche ieri, infatti, Pellegrini ha svolto lavoro individuale e sarà così fino a venerdì, quando invece proverà a vedere come sta il ginocchio sinistro. Ad oggi è ancora un po’ gonfio, gli dà fastidio, e se non si fosse fermato in tempo avrebbe rischiato anche qualche ulteriore conseguenza a livello meniscale. Le possibilità che il capitano giallorosso possa farcela per Genova sono ad oggi più o meno del 50%.

La situazione non è rosea, visto che la difesa è a pezzi a livello di uomini. A sinistra a Marassi mancheranno appunto i 3 terzini sinistri e forse anche due centrali (Smalling e Kumbulla, al massimo andranno in panchina). Gli uomini sono contati, con Mourinho che sembra intenzionato a mantenere in campo le due punte, come a Venezia. C’è solo da capire se ancora con la difesa o magari con un 4-3-1-2, con Ibanez schierato a terzino sinistro e Cristante al fianco di Mancini.