Pellegrini dribbla il Covid. Dzeko resta ancora fuori

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Pellegrini sì, Dzeko ancora in attesa, Smalling forse: sono questi i responsi della penultima giornata a Trigoria in attesa della partita contro il Parma. Fonseca, che oggi parlerà in conferenza stampa, chiarirà se il vice capitano potrà almeno andare in panchina contro il Parma, ma sicuramente ci sarà per la trasferta contro il Cluj. Dzeko, invece, è ancora positivo al Covid-19. Il bosniaco scalpita, così come Smalling che si allena a parte perché debilitato da una forte intossicazione alimentare. La seduta di oggi al Fulvio Bernardini sarà decisiva: l’inglese spera nella convocazione, anche per festeggiare i suoi 31 anni che cadono proprio domani.