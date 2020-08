Pellegrini, al centro del progetto. L’investitura da capitano è vicina

Corriere dello Sport (F. Massimo Splendore) – Siamo agli sgoccioli di una stagione per la Roma in realtà già conclusa e l’inizio immediato di una nuova. Per Pellegrini si tratta di terminare le vacanze in Sardegna con la famiglia e tornare alla famiglia “professionale”, la Roma. Chi lo conosce bene sa che una delle sue migliori doti è l’equilibrio, che lo rende più forte di altri sotto il punto di vista mentale ma lo costringono a palesare in altro modo il suo amore per la Roma. Un amore che non esprime alla “guascone”. Pian piano gli è stata cucita addosso la veste di capitano. Non l’ha chiesta, gli è stata data anche per le parole di Totti. E ora è al centro del progetto della Roma che verrà.