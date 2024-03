Durante l’ultima puntata di C’è posta per te, Lorenzo Pellegrini ha regalato un momento sorprendente. Accompagnato da Mancini e Cristante, ha fatto una sorpresa a due fratelli siciliani che hanno recentemente perso il padre. Durante l’incontro, è emerso che mancava il terzo figlio, il più giovane, di nome Francescototti (tutto attaccato), come quello dell’ex capitano giallorosso.La situazione ha suscitato sorrisi in studio, ma Pellegrini ha aggiunto con una battuta: “Vi aspettiamo allo stadio e a Trigoria. Con Francescototti. Che a noi ci manca. Intanto, portate lui”.