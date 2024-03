Primavera, Fiorentina-Roma 1-6: giallorossi reagiscono a valanga al vantaggio Viola

La Roma ha reso nota la formazione ufficiale dei giallorossi per la sfida contro la Fiorentina in programma per oggi alle ore 11. Sfida valida per il campionato di Primavera 1. Ecco gli undici schierati da Guidi: Marin, Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras, Pisilli, Romano, Graziani, Costa, Alessio, Cherubini.

I giallorossi vanno in svantaggio al 6’ grazie al gol di Caprini. Ma la reazione dei ragazzi di Guidi è travolgente: Graziani (autore di una doppietta) e Joao Costa ribaltano il risultato già nel primo tempo. Nella ripresa la Roma dilaga con i gol di Pisilli, Alessio e Cherubini, per l’1-6 finale.