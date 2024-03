Lukaku non si ferma: la viola per fare 300

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Diciotto gol stagionali, Romelu Lukaku non aveva un rendimento così importante da tre stagioni, quando segnò trenta reti complessive con la maglia nerazzurra: ventiquattro in campionato, quattro in Champions e due in Coppa Italia. Ne mancano dodici per eguagliare quella bella annata con l’Inter. Ma a prescindere dai gol realizzati, Romelu sta ritrovando anche una buona condizione che permetterà alla Roma di sfruttarlo al massimo e di poter avere un’arma in più per il prosieguo della stagione. Testa però soltanto alla Fiorentina e alla sfida che Big Rom vuole cercare di indirizzare come accaduto nella sfida d’andata.

Lukaku ha segnato 298 gol in totale nei club in cui ha militato nel corso della sua carriera: è a due reti dalle trecento complessive che vorrebbe realizzare al Franchi per battere la viola e continuare il suo momento positivo in questa fase di stagione. Cresce la condizione di Lukaku così come migliora sempre di più il suo feeling con Dybala. La LuPa fa sognare la Roma e fin qui ha realizzato trentadue gol stagionali. Numeri importanti, essenziali e vitali per qualsiasi squadra che ricordano quella coppia che tanto fece bene qualche anno fa in giallorosso. Dzeko più Salah, una favola per Spalletti 2015-2016.