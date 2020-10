Pedro: “Partita molto difficile ma buona vittoria della squadra. Daje Roma!” – FOTO

La Roma ha vinto di misura contro lo Young Boys nell’esordio stagionale in Europa League andato in scena a Berna nella serata di ieri. I giallorossi hanno portato a casa i tre punti nonostante un ampio turnover. Pedro però è rimasto titolare e a fine gara ha rilasciato delle dichiarazioni in merito con un post su Instagram:

“Partita molto difficile ma buona vittoria di tutta la squadra per iniziare in Europa. Avanti così!! DAJE Roma!!”.

Partita molto difficile ma buona vittoria di tutta la squadra per iniziare in Europa. Avanti così!! 🐺🟡🔴 DAJE Roma!! Partido muy difícil, pero buena victoria de todo el equipo para comenzar en Europa. Seguimos!! 💪#UEL #ForzaRoma #ASRoma @OfficialASRoma pic.twitter.com/yIhHamKRr5 — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 23, 2020