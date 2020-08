Pedro, lo sbarco a sorpresa: oggi visite e poi la firma. Florenzi si allena a Trigoria

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Nel giorno del closing della trattativa per la cessione della società, nella Capitale è sbarcato a sorpresa Pedro Rodriguez. L’attaccante spagnolo, 33 anni, arrivato a parametro zero dal Chelsea, è atterrato a Ciampino, dove ad attenderlo c’erano il responsabile della sicurezza Guido Gombar e il fotografo ufficiale della società. Pedro firmerà un contratto fino al 2022, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, a 3 milioni netti a stagione, solo dopo aver completato le visite mediche ed essersi sottoposto ad alcune visite. Oggi alle 10:40 svolgerà un primo controllo medico specifico, nei prossimi giorni seguirà un programma di fisioterapia con uno specialista della società. Per Pau Lopez c’è stato un sondaggio del Valencia, che però è in profonda crisi finanziaria e lo vorrebbe solo in prestito. La sua partenza e quella di Olsen, che interessa a Celtic e Bayer Leverkusen, consentirebbero alla Roma di puntare su Sirigu, che ha già dato la disponibilità a trasferirsi. Nella sede all’Eur è comparso anche Alessandro Florenzi, “Sono venuto solo per salutare degli amici” ha detto l’ex capitano, che domani ricomincerà ad allenarsi a Trigoria insieme agli altri rientri dai prestiti.