Pedro: “Felice della scelta. Voglio vincere con la Roma”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pedro ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club nella giornata di ieri. Non è iniziato bene il 2021 per lui e ora cerca il riscatto: “Ho scelto di venire alla Roma perchè avevo voglia di giocare in un campionato diverso, di giocare in un altro paese. Conoscere un’altra cultura, imparare una nuova lingua. Sono contento della scelta che ho fatto, per diversi motivi”.

“Oltre a questo, avevo parlato anche con l’allenatore e avevo molta voglia di fare parte di una squadra vincente e di fare qualcosa di importante con la maglia della Roma. Un altro motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club“.