Pedro già cerca casa. Vertonghen in stand-by, Cetin va verso il Verona

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – I bene informati dicono che, nonostante le classiche beghe fra mediatori, Pedro stia già chiedendo consigli per cercare casa a Roma. Lo spagnolo è virtualmente il primo colpo del mercato giallorosso, anche se sarà annunciato più tardi per non distrarre la squadra. Firmerà un contratto biennale con opzione che, grazie ai bonus e al decreto Covid, potrà arrivare fino a 3,5 milioni a stagione. Sotto traccia poi si muove tanto, soprattutto in difesa. Qualora non si riuscisse a trattenere Smalling, c’è Vertonghen, pista sempre viva. Sempre nel reparto arretrato, Cetin potrebbe andare al Verona in prestito.