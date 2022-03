Pedro: “Alla Roma un brutto periodo. Sono felice alla Lazio”

Pedro sarà uno dei doppi ex al derby della Capitale che si giocherà domenica alle 18 allo stadio Olimpico. L’ex Chelsea era arrivato alla Roma nella stagione 2020/2021 e dopo un inizio positivo le sue performance sono andate a scemare. L’anno seguente è passato alla Lazio e nel derby d’andata ha anche segnato alla sua ex squadra. Domenica giocherà titolare e in caso di gol raggiungerebbe il terzo posto a quota 3 con Selmosson, Pruzzo, Voeller e Delvecchio.

In un’ intervista a Lazio Style Radio lo spagnolo ha rilasciato un’intervista in cui parla dell’addio ai giallorossi e del suo passaggio alla Lazio: “Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza, mi avevano detto che dovevo andare via. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui”.