Corriere della Sera (M. Ferretti) – Paulo Dybala, il giocatore più talentuoso (e più pagato) della «rosa» di Mister DDR, non è stato inserito, sabato pomeriggio contro l’Everton, nella formazione titolare. Era la prova generale in vista dell’inizio del campionato e la cosa, ovviamente, merita un approfondimento. Possibile che il più bravo della Roma sia finito tra le riserve e che sia stato utilizzato soltanto nel quarto d’ora finale?

Un allenatore, in un discorso più ampio, ha il diritto/dovere di provare tutto e tutti, quando ancora si è in fase di preparazione. La Roma, del resto, sul piano del lavoro in campo viaggia con circa un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Questo perché De Rossi ha cominciato a lavorare con la «rosa» vera (non ancora al completo, peraltro) soltanto alla fine di luglio o forse dopo. La Roma, oggi che manca meno di una settimana alla prima di campionato a Cagliari, è ancora un cantiere con il cartello «lavori in corso» piazzato in bella vista. Con o senza Dybala tra i titolari.