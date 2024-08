La Roma sta cercando di sfoltire la rosa prima di andare ad aggiungere nuovi tasselli. Ghisolfi si sta muovendo proprio in questa direzione in questi giorni caldissimi di mercato. Dopo aver chiuso il prestito Darboe al Frosinone, oggi Fabrizio Romano ha riportato su “X”come anche Ole Solbakken è pronto a lasciare la Capitale in prestito. Infatti secondo l’esperto di mercato i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con l’Empoli per il trasferimento temporaneo del norvegese. Operazione svoltasi anche grazie agli ottimi rapporti tra il direttore empolese Gemmi e la dirigenza della Roma.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1822891662307205457