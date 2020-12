Paulo, il Braga e poi da lì il volo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Per uno strano scherzo del destino Fonseca si ritrova contro il suo passato. Dall’urna del sorteggio di Europa League è uscito lo Sporting Braga, la squadra portoghese che ha allento nel 2015-16, conquistando la Coppa di Portogallo vincendo in finale contro il Porto. A Braga Paulo ha fatto un ottimo lavoro, è finito quarto in campionato, risollevando la squadra da un momento difficile. Oggi la squadra è una colonia brasiliana e giocatori più pericolosi sono Paulinho e Galeno. Per la prima volta la Roma affronta lo Sporting in una competizione ufficiale. Lo Sporting Braga gioca in uno degli stadi più particolari del mondo, ricavato dentro una cava su disegno Souto de Moura, l’allenatore Carlos Carvalhal adotta spesso il modulo 3-4-2-1, come Fonseca. Ha in rosa nove brasiliani tra cui Galeno, 23 anni, attaccante esterno, già cinque gol al suo attivo in questa stagione. Da tenere d’occhio anche Paulinho, punta centrale portoghese, l’argentino Gaitan, considerato una promessa non mantenuta. Infine Abel Ruiz, 20 anni, giovane attaccante proveniente dal Barcellona.