Pau Lopez, volo interrotto. Ora lo spagnolo deve giocare su due tavoli

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – L’estate di Pau Lopez non è stata semplice. Il suo posto è stato messo in dubbio per via della seconda parte di stagione che non è stata all’altezza della prima. Al pari di una vita privata che va a gonfie vele, tra poco arriverà il terzo figlio, il rapporto con la Roma si è complicato. Lo spagnolo non è stato convocato dalla nazionale e quindi ne approfitterà per lavorare duramente a Trigoria con serenità. Pau Lopez, nonostate gli errori, gode della fiducia di Paulo Fonseca. Le alternative sono Meret e Gollini. Sono questi, da sempre, i nomi che piacciono alla società, ma al momento non si possono comprare: costano troppo. Un altro nome che piace è quello di Sirigu che dalla sua ha l’esperienza, ma la dirigenza, così come l’allenatore, è intenzionata ad andare avanti con l’ex Betis.