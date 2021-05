Pau Lopez si opera alla spalla in Italia

Il Tempo (E. Zotti) – Stagione finita per Pau Lopez. Lo spagnolo aveva riportato la lussazione della spalla a Manchester e nei prossimi giorni verrà operato (l’intervento si svolgerà in Italia, si sta valutando la struttura più adatta).

In vista del ritorno Fonseca spera di recuperare almeno uno tra El Shaarawy e Pedro mentre oggi verranno valutate le condizioni di Diawara, Calafiori, Bruno Peres e Carles Perez oltre a Kumbulla e Villar, tornati da Genova rispettivamente con una contusione al fianco e un affaticamento. Sicuramente out Veretout e Spinazzola – entrambi hanno una lesione muscolare – che difficilmente rientreranno per fine campionato.