Pau Lopez: “Grazie per il regalo di compleanno ragazzi” – FOTO

Pau Lopez ha festeggiato come meglio non poteva il suo compleanno. Il portiere spagnolo, protagonista di un’ottima gara, al termine della gara vinta per 5-1 contro il Bologna, ha pubblicato un post su Instagram. L’estremo difensore giallorosso ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria con queste parole: “Grazie per il regalo di compleanno ragazzi. Grande vittoria di squadra”