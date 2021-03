Pau Lopez: “Col Napoli sarà una finale. Speriamo di arrivare in Champions, sarà molto dura”

Pau Lopez, portiere della Roma, ha parlato al termine della vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

PAU LOPEZ A SKY SPORT

Siete pronti col Napoli?

Sì, dopo la sconfitta di Parma pensiamo solo ai 3 punti. Questa è una finale, contro le big non abbiamo fatto grandi prestazioni. È una gara difficile.

Ci arrivate in Champions?

Speriamo di sì, mancano 11 partite. Sarà molto dura.

PAU LOPEZ IN ZONA MISTA

“Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Perdevamo troppi palloni. L’importante è non prendere gol subito. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio e l’abbiamo chiusa. Sono contento perché siamo ai quarti, è un passo avanti. Dopo la sconfitta di Parma pensiamo solo ai tre punti. Ora saranno 11 finali. Contro i big non abbiamo fatto bene, sarà dura ma abbiamo bisogno dei tre punti”.