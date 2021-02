Pau Lopez adesso non ha paura

Corriere dello Sport (R. Maida) – Nelle precedenti due partite, contro Udinese e Braga, la Roma aveva raggiunto un equilibrio ottimale tra efficienza offensiva e stabilità difensiva. Contro il Benevento la difesa ha continuato a funzionare, nonostante le assenze pesanti. Il triplo clean sheet resta un segnale positivo per una squadra generosa con gli avversari: in una settimana Pau Lopez non ha concesso gol.

Leggi anche: Le risposte di Fazio e Juan Jesus. Contro il Braga prova Cristante

Un miglioramento importante, che chiama in causa una maggiore serenità del portiere ma soprattutto un’attenzione diversa ai meccanismi di contenimento. Mai Pau Lopez aveva infilato una serie di tre partite immacolate da quanto frequenta la Roma. E mai era rimasto due volte di seguito imbattuto in campionato. Il problema era comune anche ad Antonio Mirante, il portiere a cui Fonseca aveva affidato la squadra a inizio stagione. Se adesso la situazione volge al bello, Pau Lopez ha diritto di mantenere il posto da titolare.