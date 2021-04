Dopo la seduta di allenamento a Trigoria questa mattina, la Roma è partita da Fiumicino per raggiungere Amsterdam in vista della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. Fuori dalla lista UEFA Javier Pastore, che si è allenato con la squadra in attesa di tornare in campo in campionato e mettersi a disposizione di mister Fonseca. L’argentino ha pubblicato uno scatto dell’allenamento odierno sul proprio profilo Instagram, scrivendo:

“Un giorno giocherò…“.