Pastore rifiuta di partire a gennaio

Il Messaggero (S.Carina) – Pastore punta i piedi e intende restare alla Roma. Il tentativo di sondare il terreno da parte del club sulla disponibilità dell’argentino di lasciare la Capitale (e liberarsi quindi dell’ingaggio da 4.5 milioni) è stato respinto. In primis perché non ci sono offerte, se non mete esotiche che per adesso non considera, ma soprattutto perché è convinto di poter tornare ad allenarsi a Trigoria nei prossimi giorni ed essere così a disposizione di Fonseca per la seconda parte della stagione. Il primo dicembre, dopo l’ennesimo consulto medico, sembrava prossimo al rientro “Sto bene, spero di tornare il prima possibile“. E’ ormai passato un altro mese, Fonseca aspetta. Non gioca ormai dal 28 giugno.