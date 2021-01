Passione derby oltre l’isolamento: il bagno di folla è vicino ai pullman

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il derby del vuoto si è rivolto al suo serbatoio di passione per resistere alla tristezza, per trovare lo stesso una ragione sociale e allontanarsi dai social. Decine, centinaia di tifosi hanno passato un pomeriggio pazzo e travolgente a molti chilometri dallo Stadio Olimpico per dare la carica alle rispettive squadre.

Il derby ha fatto saltare improvvisamente tutti i paletti imposti dal governo per contrastare la pandemia. Per carità, quasi tutti i tifosi che hanno partecipato avevano addosso la mascherina. Ma il principio del distanziamento raccomandato dalle forze dell’ordine presenti è saltato in pochi minuti.

Il delirio, di qua e di là, si è raggiunto quando sono partiti i pullman. Di qua i tifosi a filmare e incitare, da sopra i giocatori e lo staff tecnico ad ammirare e anche loro a riprendere la scena. A Trigoria hanno esagerato con la fantasia logistica, sollevando un drappo griffato ASR attraverso una gru. In questo modo la squadra, che era ancora all’interno del Bernardini per la merenda e la riunione tecnica, è stata coinvolta nello spettacolo di suoni e colori. E non è finita: alcuni romanisti si sono incontrati a Ponte della Musica, lato Foro Italico, per aspettare il bus della squadra. La Roma, con un tweet, ha ringraziato i suoi tifosi.