Parte l’era Mou: Roma da rifare

Il Messaggero (S.Carina) – Il futuro è appena iniziato. Nella rosa attuale non bisogna dimenticare che ci sono elementi da cui Pinto vuole ripartire. In questa ottica ieri è andato in scena un incontro tra il gm, Mkhitaryan e Raiola. Il lieto fine rimane in bilico. Micki ha chiesto ancora qualche giorno di riflessione e questo lascia intendere come il giocatore e il suo agente si stiano guardando intorno: c’è il Milan. Nell’incontro si è parlato anche di Calafiori e Kluivert: il Lipsia ha offerto 12 milioni ma per la Roma non bastano. Nei prossimi giorni Pinto vedrà anche Lucci per Dzeko e Florenzi. I 5 giocatori che stanno per tornare dai prestiti pesano complessivamente circa 30 milioni lordi di stipendio. Per non incorrere in minusvalenze Olsen dovrà essere ceduto per un valore superiore a 4,5 milioni, Nzonzi a 7,5 milioni.

Under, poi, figura ancora a 4,9 milioni mentre Kluivert si trova a 8,4. Florenzi è a 0,9. A meno che Mourinho non decida di confermare uno di loro nessuno è destinato a restare. A questi si aggiungono anche quelli che ci sono nella rosa attuale. Saluteranno Peres, Jesus e Mirante col contratto scaduto. Valigie pronte anche per Fazio, Pastore, Pau Lopez, Pedro e Perez. Soltanto dopo la Roma sarà pronta ad assestare quei 2-3 colpi che nelle idee del club regalerebbero competitività alla squadra. I ruolo sono: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. Intanto si profila una conferma a sorpresa per Alberto De Rossi nella Roma Primavera.