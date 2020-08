Parte l’era Friedkin: “Saremo molto presenti”. Mercato al via da Londra

La Repubblica (F. Ferrezza) – La Roma riparte da “Romulus and Remus”, la società costituita dal gruppo Friedkin per acquisire il pacchetto di maggioranza del club. Nessuna lotta fratricida, almeno si spra, ma l’evocazione delle origini capitoline, nel giorno in cui la società passa ufficialmente di mano, trasformando Dan Friedkin nel venticinquesimo presidente della Roma. “Saremo molto presenti in città, il nostro impegno è totale. Siamo entusiasti di rilevare un club iconico e di renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico“. E ancora: “Riconosco l’incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro“. Al momento sarà Guido Fienga a portare avanti la progettualità: domani si consumerà a Londra il primo vertice di mercato proprio tra lui e Ryan Friedkin, il figlio di Dan e l’uomo che sarà più presente a Roma.