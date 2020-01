Parola di Dzeko: “I punti ci servono più dei miei gol”

Dzeko parla da Firenze: “Spero di segnare alla Juventus, ma ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol mio. Ne ho fatti tanti e spero di farne più in futuro“. La sconfitta ha lasciato il segno ma la Roma è in cerca di rivincita: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello. Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Ronaldo? E’ un grande giocatore, ma la Juve ha altri grandi campioni“. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.