Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. C’è Ibanez, dubbio Cristante. Ballottaggio Dzeko-Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma questo pomeriggio alle ore 15 sarà impegnata nella trasferta del Tardini contro il Parma penultimo in classifica. I giallorossi sonno chiamati a rispondere alle vittorie di venerdì di Atalanta e Lazio. Paulo Fonseca però, in vista anche dei prossimi impegni, si affiderà ad un ampio turnover con 4-5 cambi rispetto a giovedì. La certezza è Pau Lopez tra i pali. In difesa invece torna titolare Roger Ibanez. Dubbio su dove possa giocare Bryan Cristante, se a centrocampo o nella linea difensiva come nell’ultime uscite. Certo del posto anche Gonzalo Villar. Sulle fasce ci sarà sicuramente Bruno Peres ed uno tra Spinazzola e Karsdorp. Sulla trequarti spazio a Pedro, il suo compagno di reparto potrebbe essere uno tra Pellegrini, El Shaarawy o Carles Perez. Infine in attacco ballottaggio aperto tra Dzeko e Borja Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla. Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Dzeko.