La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sta per tutti anche Eldor Shomurodov, l’uzbeko pagato uno sproposito da Tiago Pinto (17,5 milioni più 2,5 di bonus) e che nelle prossime ore firmerà per i turchi dell’Istanbul Basaksehir. I giallorossi andranno a guadagnare quasi 6 milioni di euro: 2,7 di parte fissa e 3 milioni di bonus. L’operazione si concluderà con un prestito con obbligo di riscatto. Al suo posto in giallorosso sbarcherà presto Evan Ferguson, il gigante irlandese del Brighton.