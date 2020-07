Parma, giuste proteste. C’è un secondo rigore, Fabbri al video dice no

La Gazzetta dello Sport – Sono stati diversi gli episodi che hanno messo alla prova l’arbitro Fabbri durante Roma-Parma. Al 7′ minuto Cornelius scatta in posizione regolare, entra nell’area giallorossa tagliando la corsa di Cristante, che lo sbilancia. Fabbri inizialmente lascia correre, poi, richiamato dal Var Mazzoleni, assegna il rigore. Al 73′ c’è un’altra chiamata del Var, questa volta per un tocco di braccio di Mancini in area. Fabbri questa volta indica la spalla e non concede il penalty, ma sembra un errore.