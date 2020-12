Parla il dottor Puzzilli: “Grazie a un bite Spinazzola ha curato i muscoli”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Poco meno di un anno fa Petrachi aveva avviato latrattativa con l’Inter che avrebbe portato Spinazzola a Milano e Politano nella Capitale. Alla fine tutto saltò e i giocatori rientrarono nelle rispettive basi. Proprio dopo quella mancata cessione qualcosa è cambiato. L’esterno romanista è tornato in campo più forte mentalmente, convinto di prendersi le sue rivincite e apportando anche qualche modifica nel lavoro quotidiano. Adesso Spinazzola è diventato uno dei giocatori più importanti della Roma. Il tutto grazie anche al lavoro del dottor Daniele Puzzilli, dentista di otto giocatori della Roma: “Seguo Spinazzola da quando è sbarcato nella Capitale. Attraverso gli esami elettronici ho trovato uno squilibrio clamorosamente importante causato dai denti, un’occlusione completamente sbilanciata. Leonardo aveva un disturbo discendente, cioè la bocca creava un’alterazione della sua performance e della forza. Tutti i problemi in carriera arrivavano da una problematica dentale. Porta un bite nell’arcata inferiore che utilizza durante gli allenamenti, le partite e la notta per ridare una simmetria e una sincronia muscolare“.