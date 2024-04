La Roma esce sconfitta contro il Bologna per 1-3. Da questo momento in poi per i giallorossi inizia un vero e proprio tour de forca tra campionato ed Europa League. Leandro Paredes archivia Bologna e guarda avanti. Il centrocampista argentino, ammonito ieri durante il match, salterà la sfida contro il Napoli. Il numero 16 ha pubblicato su Instagram uno scatto con una didascalia che punta già al prossimo obiettivo: “Testa alta e guardiamo avanti“.