Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Iniziamo”. Leandro Paredes è pronto a prendersi la Roma. Non vede l’ora, l’argentino, di scendere in campo con la maglia giallorossa, quella del primo amore suo e della sua famiglia. Contro la Salernitana, il centrocampista farà il suo terzo esordio con la Roma, se dal primo minuto o a partita in corso lo deciderà Mourinho: il primo ci fu il 27 settembre del 2014 contro l’Hellas Verona, subentrando al posto di Radja Nainggolan. Il secondo, dopo un anno in prestito all’Empoli, nella stagione 2016-17, quella della sua definitiva consacrazione prima della cessione allo Zenit San Pietroburgo. Nel nuovo centrocampo a tre della Roma giocherà davanti alla difesa, posizione occupata da Cristante, che per fargii posto potrebbe tornare a fare l’intermedio.