Corriere dello Sport (R. Maida) – Occhio agli incroci del destino: Nemanja Matic potrebbe incontrare molto presto la Roma come avversario in Europa League. Già perché il Rennes, di cui Matic ha parlato in termini entusiastici dopo aver lasciato frettolosamente Trigoria, è stato inserito nel Urna 2, la seconda in base al ranking Uefa, in vista del sorteggio della fase a gironi che si terrà il primo settembre, indipendentemente dall’esito dei prossimi turi preliminari.

I francesi sono quindi tra le possibili eurorivali della Roma, che sarà invece nell’Urna 1, quella delle teste di serie, insieme a West Ham (vincitore della Conference), Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta e altre due squadre da definire. Il tabellone del torneo si annuncia molto insidioso: il Brighton di De Zerbi è addirittura in terza fascia, il Tolosa che la Roma ha incontrato in amichevole è in quarta. Serve anche un po’ di fortuna per cominciare bene.