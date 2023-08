Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Salernitana e per fare il punto sul suo ritorno in giallorosso. Ecco un’anticipazione delle sue parole:

Mourinho?

“Avere un allenatore come Mourinho è un grandissima cosa, è un onore essere allenato da lui”.

Dybala?

“Con Paulo ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo fatto cose importanti insieme al Mondiale e speriamo di poter vincere qua”.

Roma-Salernitana?

“Sono pronto per giocare”.