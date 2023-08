José Mourinho, tecnico della Roma, non siederà sulla panchina giallorossa in occasione della gara di domenica contro la Salernitana. Al suo posto ci sarà Bruno Conti, bandiera romanista. Il portoghese ha voluto esprimere il proprio commento ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Avere Bruno seduto al mio posto è un onore per me. Quando ho parlato con lui la prima volta ho sentito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto: sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito e sono sicuro che domenica assieme ai nostri tifosi ci darà una spinta in più”.