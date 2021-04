Paratici: “Superlega? Abbiamo agito con limpidezza. Agnelli è molto sereno”

Intervenuto nel pre-partita di Fiorentina–Juventus, Fabio Paratici è tornato a parlare della Superlega. Queste le parole del dirigente dei bianconeri: “Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamo agito con la massima limpidezza e siamo serenissimi per tutto quello che sta succedendo. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno: sta progettando il futuro e so anche personalmente quanto ci tenga al bene del calcio in generale e della Juventus”.

Paratici ha continuato: “Le reazioni violente che sono nate dopo l’annuncio della Superlega hanno distolto l’attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Poi sono state raccontate cose non vere: nessuno ha pensato di abbandonare i campionati e la formula non era chiusa“.