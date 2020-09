“Paratici ci ha chiesto di far passare Suarez”. Ora rischia anche la Juventus

Il Messaggero (V.Errante) – La richiesta di far passare Suarez all’esame di italiano arrivava da Fabio Paratici, dirigente della Juventus, anche se non direttamente. Questo è quello che esce dalle conversazioni intercettate e agli atti della procura di Perugia. A fare da tramite tra il CEO bianconero e l’università sarebbe stato il rettore della Statale della città umbra, Maurizio Oliviero, tifosissimo della Juventus. Ieri la procura federale ha aperto un’inchiesta per chiarire la posizione del club sulla vicenda e ha chiesto le carte alla procura di Perugia. Se dagli atti emergesse un coinvolgimento pieno anche la squadra rischierebbe una penalizzazione o una pesante ammenda.