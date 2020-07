Panchina troppo affollata: il Napoli accusa la Roma

Corriere dello Sport (A. Giordano) – Prima della gara tra Napoli e Roma sono volati gli stracci. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli infatti si è lamentato per la non osservanza delle norme sanitarie da parte della Roma, che a suo dire ha fatto sedere tutta la panchina senza distanziamento: “Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso – dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità – di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad un dramma universale, e che per fronteggiare eventuali rischi richiede l’attuazione di atteggiamenti irreprensibili a cui la Roma si è sottratta“. Una vicenda che non si conclude qui.