Pallotta sull’acquisto di Pastore: “Uno dei tanti affari terribili” – FOTO

Torna di nuovo a dire la sua James Pallotta, come sempre servendosi del proprio profilo Twitter. L’ex presidente giallorosso dopo l’ultimo sfogo sullo stop del progetto Stadio, stavolta ha preso di mira l’acquisto di Javier Pastore fatto dall’ex ds Monchi.

L’imprenditore americano ha infatti riposto ad un tifoso che chiedeva come reputasse l’affare che aveva portato il trequartista argentino nella Capitale. Questa la sua risposta: “Uno dei tanti affari terribili“.

Altra domanda, altra risposta. Stavolta l’ex presidente risponde al mancato acquisto di Hakim Zyech poi passato al Chelsea. Queste le sue parole:

“Io volevo Ziyech, così come lo volevano Baldini e Zecca. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi ha deciso di non portarlo alla Roma”.

One of many awful — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 24, 2021