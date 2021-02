Pallotta sulla vicenda stadio: “Mi sento malissimo per la città e per la Roma. Sarebbe stato un grande progetto”

L’ex presidente della Roma James Pallotta ha commentato via social la notizia dell’addio al progetto stadio che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle. L’americano ha così commentato la vicenda su Twitter:

“Mi sento malissimo per la città di Roma e per la Roma. Qualche co****ne (sapete bene di chi parlo) ha rovinato quello che sarebbe stato un grande progetto per tutti. Triste”.

I feel terrible for the city of Rome and Roma. A few jackasses (you know who you are) ruined a great project for all. Sad

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) February 26, 2021