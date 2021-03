Pallotta: “Meglio Petrachi di Monchi. Perché è stato licenziato? Chiedete a Fienga”

Dopo aver commentato la vicenda del rigore non concesso alla Roma nella partita disputata contro il Milan, l’ex presidente del club James Pallotta torna a rispondere alle domande dei tifosi su Twitter. “Affidarsi completamente a Monchi la vera grande colpa di Pallotta” e lui risponde: “Sono d’accordo“.

Un altro tifoso gli fa notare come Petrachi abbia riparato molti degli errori commessi da Monchi a Roma: “Il suo licenziamento è stato troppo rapido secondo la mia opinione” e Pallotta risponde: “Sono d’accordo anche su questo, chiama Guido (Fienga, ndr)“. Alla domanda “Perché lo hai cacciato via allora?”, arriva la stessa risposta: “Chiedi a Guido”. L’ex presidente del club non ha dubbi, “Meglio Monchi o Petrachi?” “Petrachi”.

Seriously. Petrachi by country mile at the end of the day — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 10, 2021

I agree — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 10, 2021