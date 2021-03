Pallotta contro Tacopina: “Nessun ruolo operativo. Ha passato il tempo a controllare gli armadietti di Trigoria”

James Pallotta continua ad esibirsi su Twitter. L’ex presidente della Roma continua a commentare sul proprio profilo a tifosi, persone comuni ma anche a vecchi membri della società giallorossa. Questa volta l’imprenditore statunitense ha riservato delle parole forti nei confronti di Joe Tacopina. Ieri sera durante la trasmissione Al Circo Massimo l’ex vicepresidente ha ripercorso la sua esperienza alla Roma, sottolineando come sotto la gestione Pallotta non sia stato vinto niente.

La risposta dell’ex presidente non si è fatta attendere: “Ho appena guardato l’intervista di Joe, probabilmente la cosa più divertente che ho visto da anni. Joe non ha mai avuto alcun ruolo operativo alla Roma. Penso che abbia passato la maggior parte delle sue giornate a controllare gli armadietti delle attrezzature a Trigoria alla ricerca di attrezzatura gratuita da portare a casa in America“.

Just watched Joey T’s interview – probably the funniest thing I’ve seen in years. Joey T never had any operational role at Roma. I think he spent most of his days going through the equipment cupboards at Trigoria looking for free gear to take home to America 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/AGRf0wxXay

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 16, 2021